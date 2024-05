Curso capacita mulheres na operação e manutenção de máquinas agrícolas

No dia 25 de maio, teve início o Programa Mulheres em Campo, no Assentamento Santa Maria do Ibicuí, em Manoel Viana. O curso é oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e ministrado pela instrutora Juliana Mundstock. Com carga horária de 40 horas, o programa é voltado para as mulheres do campo, com o objetivo de proporcionar diagnósticos, promover o empreendedorismo, viabilizar custos e fomentar o desenvolvimento pessoal.

O apoio do Sindicato Rural foi fundamental para a realização do evento, garantindo a infraestrutura necessária e o suporte logístico. Além do Programa Mulheres em Campo, as participantes do assentamento também concluíram, na semana anterior, um curso de tratores. Este curso visou capacitar as mulheres na operação e manutenção de maquinário agrícola, ampliando suas habilidades e contribuindo para a produtividade local.

As atividades realizadas refletem a dedicação e o compromisso das mulheres do Assentamento Santa Maria do Ibicuí em buscar capacitação e desenvolvimento. A participação ativa nos cursos demonstra o interesse em adquirir novos conhecimentos e a disposição para enfrentar os desafios presentes no cotidiano rural.