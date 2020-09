Compartilhe











O que para muitos foi um problema devido à pandemia com a queda de vendas e até fechamento de empresas aqui na cidade, para outros foi a oportunidade de começar um negócio. Muitos que eram autônomos passaram a viver com ajuda do auxílio emergencial e outros viram neste contexto uma oportunidade de trabalho e renda.

Esta nova realidade chegou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município que faz abertura de novas empresas aqui em Alegrete, na Casa do Empreendedor, na Rua Luis de Freitas.

Uma grande lição de vida na fila de uma padaria; isso é possível sim

De 20 março até o dia 23 de setembro, houve o registro de abertura de 222 novas micro e pequenas empresas na cidade. No mesmo período houve uma baixa de 72 alvarás. Muito resolveram empreender e o ramo de alimentos foi o que mais cresceu neste período de acordo com dados da Secretaria.

A equipe da SEDETUR considera positivo, porque é um sinal de que mesmo em tempos difíceis os alegretenses arriscam e trabalham, criando alternativas de ocupações para manter sua renda e o sustento de suas famílias.