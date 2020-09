Sinal digital do SBT Rio Grande ainda é uma incógnita em Alegrete

Compartilhe











Com um sinal muito fraco ou inexistente, o Sistema Brasileiro de Televisão deixa milhares de alegretenses sem a programação do canal aberto da rede de Silvio Santos.

Na última quarta-feira (23), pipocaram reclamações na redação. Noite do Gre-Nal e uma boa parcela de telespectadores ficou sem assistir o jogo. Só foi possível assistir por canais de assinatura. O município está sem aparelhagem de retransmissão do sinal e na frequência VHF é quase impossível a definição de uma imagem boa.

Além de ser transmitida em TV por assinatura,o SBT em Alegrete recebe o sinal da sede em São Paulo.

A reportagem entrou em contato com a emissora em Porto Alegre, que atestou o problema. O SBT Rio Grande possui um projeto em Fase 2 que vai abranger 11 cidades gaúchas, entre elas está Alegrete. Porém, a emissora no Rio Grande do Sul reitera que com a pandemia o projeto esfriou e ainda não há uma previsão de instalação dos aparelhos.

O sinal em UHF digital do SBT Rio Grande depende da implementação de uma antena e transmissor que já está no pátio da empresa na capital.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral foi procurado pela reportagem e revelou que o contrato do município com a empresa que fazia a manutenção se encerrou em julho de 2020.

“Não havia possibilidade de renovação em decorrência da Lei 8.666”, explicou Amaral. Ainda no mês de julho, a prefeitura encaminhou o pedido para a contratação deste serviço, mas o processo licitatório ainda está transcorrendo.

Segundo informações, no próximo dia 2, acontece um pregão presencial que irá definir a empresa que vai prestar manutenção das antenas de TVs em Alegrete. O prefeito acredita que na primeira quinzena do mês de outubro esse serviço estará sendo executado.

