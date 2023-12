Na primeira quinzena de dezembro, gasolina é encontrada a R$ 5,75, afirma Procon

A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de dezembro, no qual foram visitados 19 estabelecimentos, em razão das movimentações de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,75, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,19, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,83 e R$ 6,39. Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,84 e R$ 6,29. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 5,94 e R$ 6,39.

O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,32 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos. A pesquisa completa encontra-se no site da prefeitura, na página do Procon. No fim de ano, geralmente, a demanda por combustível aumenta de maneira significativa, em virtude das viagens que muitas pessoas realizam nas datas comemorativas.