Turma da Educação Infantil do IEEOA realiza a primeira de muitas formaturas

No Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA), a temporada anual de formaturas tem início de forma especial, marcada pela solenidade da educação infantil. Em uma noite memorável realizada no Salão Maria Amorim do IEEOA/ECM, a turma da professora Raquel Silva celebrou um marco significativo em suas vidas na última segunda-feira.

Para os pequenos formandos, vestir as togas representou mais do que um simples traje; foi o símbolo de uma etapa inaugural em uma jornada repleta de sonhos e conquistas que se estende à frente. O ambiente festivo contou com uma entrada especial, acompanhada por música e conduzida pela professora Raquel e pela madrinha da turma, Ecléia Monti. O protocolo incluiu a execução dos Hinos Nacional e Rio-Grandense, bem como os pronunciamentos emocionados do diretor Ernesto, da professora Raquel e da madrinha da turma, Ecléia Monti.

Os formandos que concluíram a Educação Infantil são: Arthur Nardon, Henry Lucca, Hysabella Ribeiro, Isadora de Melo, Lavínia Sari, Lorenzo Severo, Mariana Aranguis, Mellani da Silva, Uriel da Rosa e Wallace de Souza.

A mesa principal foi composta pelo diretor Ernesto, os vice-diretores Milene Wernz, Ipsi Sari e Cleuza Camargo, a coordenadora Terezinha Nunes, a orientadora Nara Zemolin, a madrinha da turma Ecléia Monti, a funcionária homenageada Sandra Elaine de Vargas Rodrigues, o monitor da BM, sargento Marco Antônio Acosta, e as professoras homenageadas Xaiana Correa e Taís Kemerich.

O evento foi marcado não apenas pela formalidade da cerimônia, mas também pela atmosfera de alegria e celebração que permeou o salão, evidenciando a importância desse momento não apenas para os formandos, mas para toda a comunidade educativa do IEEOA.

Na continuidade das celebrações, a formatura do Curso Normal está agendada para esta quarta-feira, dia 20, às 19h, prometendo mais um momento de reflexão e comemoração para os graduandos e suas famílias.

Informações e fotos: Alair Almeida