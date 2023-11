Na tarde de sábado, o show foi das bandas na Praça Getúlio Vargas

29º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras agita a Praça Getúlio Vargas em Alegrete.

A Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, tornou-se o recinto de um espetáculo musical vibrante durante o 29º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, que teve início no sábado (18). Apesar das pancadas de chuva que marcaram a manhã, o evento foi abençoado por uma tarde ensolarada, proporcionando mais de quatro horas de apresentações impressionantes.

O primeiro dia do campeonato reuniu entusiastas e participantes de diversas cidades, totalizando 11 agremiações no evento. As escolas de Alegrete, que dedicaram horas de ensaio para brilhar na competição, foram calorosamente aplaudidas, assim como as bandas visitantes.

No centro das atenções, as bandas da EMEB Saint Pastous e Honório Lemes participaram em duas categorias, enquanto a banda do CIEP e a Banda da Escola Ecilda Alves Paim realizaram apresentações, sem concorrer diretamente no campeonato.

O resultado do primeiro dia do campeonato ficou assim:

Resultado Bandas:

Faixa Etária Infantil:

Categoria Banda Rítmica: 1º lugar – Banda de Percussão Honório Lemes – Alegrete

Faixa Etária Infanto-Juvenil:

Banda Rítmica: 1º lugar – Fanfarra de Percussão Assis Brasil – São Gabriel

Fanfarra Simples: 2º lugar – Fanfarra Villa Lobos – Uruguaiana;

1º lugar – Fanfarra Emílio Boeckel – São Leopoldo;

Marcial: 1º lugar – Banda Marcial Aresmi Tavares – Santa Vitória do Palmar

Faixa Etária Juvenil:

Banda Rítmica: 2º lugar – Banda Dr. Romário – CIEP – Alegrete;

1º lugar – Fanfarra Rítmica Neuza Maria Marques – Maçambará

Fanfarra Simples: 3º lugar – Banda Cônego Eugênio Mess – Eldorado do Sul;

2º lugar – Banda Municipal de Horizontina;

1º lugar – Fanfarra Maria Pereira – Eldorado do Sul

Marcial: 1º lugar – Banda Marcial Amadeo Rossi – São Leopoldo

Naipes destaques:

Escaleta: Fanfarra Maria Pereira – Eldorado do Sul

Teclas: Cônego Eugênio – Eldorado do Sul;

Flautas Doce: Banda Municipal Horizontina

Baliza Masculino Juvenil:

1º lugar – Banda Marcial Amadeo Rossi – São Leopoldo

Baliza Feminino:

Infantil: 1º lugar – Banda de Percussão Honório Lemes – Alegrete

Infanto-Juvenil: 3º lugar – Fanfarra Emílio Boeckel – São Leopoldo;

2º lugar – Banda Marcial Aresmi Tavares – Santa Vitória do Palmar

1º lugar – Fanfarra Villa Lobos – Uruguaiana

Juvenil: 3º lugar – Banda Antônio Saint Pastous de Freitas – Alegrete

2º lugar – Fanfarra Maria Pereira – Eldorado do Sul ;

1º lugar – Cônego Eugênio Mess – Eldorado do Sul;

Corpo Coreográfico:

Infanto-Juvenil: 2º lugar – Banda Marcial Aresmi Tavares – Santa Vitória do Palmar

1º lugar – Fanfarra Villa Lobos – Uruguaiana

Juvenil: 3º lugar – Banda Dr. Romário CIEP – Alegrete;

2º lugar – Banda Municipal de Horizontina;

1º lugar – Fanfarra Maria Pereira – Eldorado do Sul

Pelotão de Bandeiras:

Infantil: 1º lugar – Honório Lemes – Alegrete

Infanto-Juvenil: 3º lugar – Fanfarra Emílio Boeckel – São Leopoldo;

2º lugar – Fanfarra Assis Brasil – São Gabriel;

1º lugar – Fanfarra Villa Lobos – Uruguaiana

Juvenil: 3º lugar – Banda Dr. Romário CIEP – Alegrete;

2º lugar – Fanfarra Maria Pereira – Eldorado do Sul ;

1º lugar – Banda Municipal de Horizontina

Neste domingo(19), a partir das 13h30, a competição continuará na Praça Getúlio Vargas com as seguintes categorias: Banda Concerto, Fanfarra Simples, Banda Musical e Banda Marcial, envolvendo diversas representações, como a Banda Musical Imba-Bagé, Banda Musical Serafina Correa, Banda Comunitária Junior-Uruguaiana, Dr. Romário Araújo de Oliveira-Alegrete, Fanfarra Simples-Maria Daici-Uruguaiana, EMEB Honório Lemes-Alegrete, Banda Musical Manoel Ribas-Santa Maria, Banda Marcial Escola Rio Pardo e Banda Marcial Monsenhor Gautsch-São Lourenço.