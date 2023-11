Combate ao tráfico: prisão de dupla e apreensão de drogas e dinheiro em Alegrete

Share on Email

As informações indicavam uma intensa movimentação de venda de entorpecentes no bairro Tancredo Neves. No endereço, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo duas porções de maconha.

Além disso, foram encontrados uma pequena trouxinha com cocaína, e uma embalagem plástica maior também com cocaína. Durante a ação, uma quantia em dinheiro foi apreendida. Os dois indivíduos abordados, um de 26 anos e o outro de 18 anos, foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram autuados em flagrante.