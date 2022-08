Nasce um gigante do velocross com apenas 12 anos

Share on Email

Lorenzo Monego deu show no Baita Chão, e ficou com o 1° Lugar na categoria Junior do veloterra.

No último final de semana, ocorreu em Alegrete a inauguração do Centro de Treinamento de Velocross de Marcelo Noetzold.

De acordo com os familiares de Lorenzo (12 anos), o domingo foi de muita emoção para seus amigos e familiares, na pista de Veloterra.

Lorenzo demostrou a todos que o Município está bem representado em nosso Estado pela garra, dedicação e humildade do pequeno piloto.

Ele subiu no pódio para receber o troféu de 1° Lugar na categoria Junior, a qual participa. “Estamos muito felizes, muito mais o avô Ricardo que percorre o Rio Grande para levar o neto nas pistas de Veloterra”-descrevem os familiares.

Lorenzo, além de se destacar nas pistas também se mostra vencedor nas amizades. Ele é um dos incentivadores do também piloto Victor da Silva Dutra de 13 anos. O registro fica para demonstrar que a disputa nas pistas é muito saudável e que a amizade entre os pilotos é algo que pode representar um apoio importante nas diversas etapas do velocross.