Moradores se mobilizam e constroem pracinha no Bairro Saint Pastous

Uma linda iniciativa para mudar o visual e oferecer mais uma opção de lazer para os moradores do bairro Saint Pastous foi realizada por iniciativa do técnico de futebol Giovane MB.

O alegretense disse que tudo começou com um simples Torneio de futebol no bairro Saint Pastous, até se tornar-se umas das competições de referência na cidade com muitos adolescentes e pessoas de mais idade que participam das competições que chama-se Torneio Zona Leste.

Desta forma, o convívio e a integração fez com que as crianças da comunidade fossem para a beira do gramado e quadras do bairro. Giovane ressaltou que passou a observar a carência de um espaço para dar mais qualidade de vida e oportunidade aos pequenos. Uma infância com mais leveza e brincadeiras.

Por esse motivo, ao passar pelo bairro Ulisses Guimarães, o atleta percebeu que havia uma praça, muito organizada e resolveu fazer um torneio e o valor arrecadado foi todo investido na pracinha do bairro.

Giovane cita que contou com o apoio de amigos como Rafael Fantinel e Carlos Alves que por meio do esporte ocorreu a iniciativa e, com isso, todos estão presenciando a animação das crianças do bairro.

O mutirão realizado no final de semana, teve o auxílio de Ticiane Oliveira que coordenou o grupo de mulheres com a pintura, enquanto Rafael Fantinel estava com outro grupo no trabalho braçal. “Graças a Deus deu tudo certo, pois a pracinha está pronta e a inauguração vai acontecer no próximo dia 28 às 15h, com várias atrações artísticas e uma mateada. O empresário Leonardo Pereira da Costa Junior(Sucatão do Marrã), também se uniu à causa.

Fica um exemplo, num bairro sombrio pela sua história, no passado, e que pode se tornar um lindo arco-íris, dizem.