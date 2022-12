E, na véspera do Natal, ao cair da tarde o local vai sediar o Natal com cavaquinho com a presença de músicos de Alegrete. Quem quiser participar e curtir uma boa musica pode levar sua cadeira.

O natal com Cavaquinho no Reduto do Samba vai contra com Cleni Viana, Itamar Prates, mestre Tica Tica, Márcio Duarte, Douglas, Josiane Machado, Huillian Viana, Luana Severo, Mateus Rodrigues Uilian Krug, Hulelington Viana, Anderson e Viniciius Marça.