Formatura envolve comunidade escolar na EMEB Saint Pastous

O evento foi realizado no salão da Igreja Quadrangular, no bairro Nossa Senhora Aparecida e a solenidade contou com a presença das famílias, professores, funcionários, SECEL e representantes do Programa União faz a vida.

A professora Aline Paz Gonçalves, destaca que a turma tem 23 alunos, contando com um autista. “Foi tudo planejado durante o ano para que o aluno incluído participasse”- acrescenta.

Na solenidade o som foi adaptado de acordo com a necessidade do aluno, para que não houvesse desconforto ao som alto.

As famílias realizaram uma homenagem emocionante para a professora Aline, como forma de agradecimento pelo ano letivo de muitas conquistas e aprendizados. A diretora da escola é Cristiane Rodrigues e a vice Elisângela Silva.