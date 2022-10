Assíduo expositor da Feira de Alegrete, morto recentemente, é homenageado no estande do criatório

Uma homenagem a um dos maiores e mais conceituados produtores de aves em Alegrete.

Luís Felipe Guedes de Mello faleceu neste ano, no dia 27 de agosto, enquanto pedalava no Caverá. Ele era um dos mais tradicionais produtores e expositores de aves do Município e ganhou muito prêmios em feiras, entre elas a Expointer.

O produtor atuava há 33 anos no ramo da avicultura e estava sempre presente nas exposições agropecuárias. Neste ano, no estande localizado no Parque Doutor Lauro Dornelles, na 80ª edição da Exposição Agropecuária de Alegrete, um banner com a foto de Luis Felipe é uma forma de homenageá-lo, destacou o filho Vitor de Mello.

O criatório Nossa Senhora da Conceição, permanece ativo por meio da família de Luis. “Para muitos criadores de aves, as exposições são o ápice, pois são meses se preparando com os animais para as competições.

Os cuidados incluem alimentação especial, procriação com o cuidado de manter a herança genética de animais vencedores e medições para ver se as aves atendem os critérios dos juízes.

Ter uma ave premiada numa exposição significa o reconhecimento do trabalho e, claro, boas oportunidades de negócios”- comentam.

Luis nunca deixava uma feira no Brasil ou Uruguai, como participou algumas vezes, sem premiações. As raças, Plimout tonsonescuro lighorne branco e preto e New hampshir foram sempre as com mais destaque e premiações.

Uma outra paixão do alegretense era o pedal. Ele também participava de corridas e foi em um sábado de treino que teve um infarto fulminante, na Estrada do Caverá. Por esse motivo, a bike também está exposta.

No criatório, eles têm 10 raças de galinhas: Brahma Perdiz, New Hampshire, Light Sussex ,Rod Island, Plimout rocha barrado, Orpington preto e Plimout branca.