Cercamento do prédio histórico da Viação Férrea em Alegrete está em andamento

Como estava previsto, nesta semana ocorreu o retorno das atividades do projeto de revitalização da prédio da Estação Férrea de Alegrete. Ainda no mês de maio, o local recebeu uma força tarefa no intuito de revitalizar o local que está sendo degradado com a ação do tempo, acúmulo de lixo e ponto de drogadição. Com a situação de emergência do município, por contas da cheia do Rio Ibirapuitã, o trabalho foi suspenso retornando nesta semana.

Servidores da Infra adentraram o local que estava com mais acúmulo de lixo e inclusive dois homens em situação de rua estavam pernoitando nas dependências da estação. Eles foram encaminhados pela assistência social à rede pública de saúde e vão receber um acompanhamento da secretaria.

Garrafas Pet, roupas velhas, comidas, sinais de fogo e até sofá foram encontrados novamente no local. A equipe de servidores limpou o local para dar sequência no projeto. Agora nesta segunda etapa, os postes implantados, estão recebendo uma tela, no intuito de fechar a parte dos fundos da estação, com o objetivo de evitar invasões ao prédio que foi depredado.

A situação ainda é caótica. Novamente vestígios de moradores em situação de rua, muito lixo, algumas áreas com sinal de que foi feito fogo, pela quantidade de materiais queimados. Nas portas inexistem vidros, todos quebrados, e em sua maioria arrombadas, danificadas. O telhado em alguns pontos está por desabar, assim como uma parte lateral já ameaça despencar por completo. Folhas de brasilit da gare foram quebradas por telhas que caíram do prédio.

As portas danificadas foram fechadas com uma parede de tijolo, as demais ainda estão com grades. O plano de repaginar o prédio, após a conclusão da instalação da tela de proteção, prevê uma pintura para revitalizar a aparência do prédio.

Em contato com o vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, ele disse que em duas semanas será feita a pintura nessa área dos fundos e posteriormente a frontal. Trindade salientou que são 75 metros de tela doados pela Caal. A reportagem foi ao local e acompanhou a colocação dos primeiros metros de tela. Conforme apurado, o trabalho deve ser concluído em três dias.

A parceria iniciou com o Centro Empresarial de Alegre, Exército Brasileiro e gabinete do vereador João Leivas. O presidente do CEA Cássio Sobrosa, juntamente com o diretor e vice Nilson Gomes, somam-se ao mutirão, alicerçados pela classe empresarial do município.

O prédio pertence a União (DNIT), foi cedido ao município que agora vai revitalizar o espaço para coibir arrombamentos e depredação. Na primeira etapa, Infra e Saúde fizeram frente na limpeza, dedetização e uso de inseticida contra mosquito da dengue.