Nativa FM e Hemocentro preparam programação para comemorar o Dia do Doador de Sangue

A campanha deste dia, tem o objetivo de agradecer aos doadores voluntários e sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, portanto, todos que forem ao Hemocentro e realizarem a doação serão agraciados com uma camiseta(Doe Sangue), além de um delicioso lanche e muitos outros prêmios entre eles, serão sorteados um almoço para casal no Restaurante Prodócimo, um rodízio de Pizza, para casal, na Pizzaria Saporito e R$ 100,00 da Financeira Assis Brasil.

“Para a equipe do Hemocentro, é muito importante expressar o reconhecimento ao valor das pessoas que, ajudam a salvar vidas” – diz a Assistente Social Fernanda Soares.

Com a proximidade das festas de fim de ano, cresce a preocupação com o baixo estoque de sangue nos hemocentros. Nesse período, normalmente, há redução do número de doações.

Baseado nisso, se enfatiza que todos os tipos sanguíneos são necessários, pois o sangue é insubstituível e sem ele cirurgias são suspensas. Fernanda Soares destaca: “você pode salvar até 4 vidas com uma doação, é um ato solidário e simples, o momento é agora, e sangue é vida”.

A assistente social, acrescenta que estão otimistas e acreditam em uma coleta superior a 100 bolsas o que vai representar um alívio no estoque que está no limite, nos últimos dias.

A campanha será na próxima sexta-feira(25), das 8h às 16h, no Hemocentro em Alegrete – localizado ao lado da Santa Casa de Caridade na rua General Sampaio.

Principais requisitos para a doação:

Estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação.

A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas:

Estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação.