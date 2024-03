Nesta quinta-feira, haverá desabastecimento de água em Alegrete

O Centro terá o abastecimento de água interrompido até as 18h, quando começará a ser normalizado gradualmente. Locais próximos poderão ter instabilidade na pressão da rede.

A manobra no poço artesiano faz parte da obra de ampliação de canalizações na Rua Presidente Dutra. Com a substituição do sistema de bombeamento, haverá maior vazão de água. As novas redes serão depois interligadas ao reservatório localizado junto ao Instituto Educacional Osvaldo Aranha.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.