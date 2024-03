Agro Renz vence nos pênaltis e conquista o Campeonato Municipal de Manoel Viana

Ao todo foram disputados trinta e quatro jogos espaçados em seis dias de rodada. Na categoria feminina, o título ficou com a equipe do Nova União, que venceu por 3 a 1 as Aliadas e assegurou o lugar mais alto no pódio.

No veterano, coube a equipe do Martinelo vencer nos penaltis a boa equipe do Pablo Boca. O jogo no tempo normal ficou no 2 a 2, mas na marca da cal, melhor para a equipe azulrubra que levou o título da categoria.

Na categoria livre, o jogo mais esperado da noite, Agro Renz e RB Vianense protagonizaram um verdadeiro jogão. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 2 a 2, porém nas penalidades, melhor para a equipe alviverde, que converteu todas as cobranças e conquistou o principal título do campeonato.

Fotos: Renan Irizaga