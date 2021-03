Nesta segunda-feira serão vacinados idosos a partir de 77 anos; veja os locais

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade à imunização contra a Covid-19 para o grupo prioritário. Nesta segunda-feira (15), a partir das 8h da manhã, pessoas de 77 anos ou mais são chamadas para receber a primeira dose. Ao todo, 1.490 doses de vacinas estarão distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde, com sala de vacina. Para quem pertence a essa faixa etária, mas não conseguir se vacinar no dia, novas ações serão programadas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) elaborou um cronograma especial para atender o grupo prioritário, organizando drive-thru na rua Bento Gonçalves e na rua Bento Manoel para receber os idosos. Também a SMS prepara logística para preencher os formulários com mais agilidade e evitar esperas.

Segundo Haracelli Fontoura, secretária municipal da Saúde, Alegrete está finalizando a vacinação da segunda dose em idosos de 85 anos e profissionais da saúde e por isso programou o início desta fase da campanha para segunda-feira. “Vamos facilitar a vida das pessoas que irão procurar pela vacina. Optamos por recomeçar no dia 15. Vai ser muito mais organizado, com menos fila de espera e evitaremos aglomerações, já que esse público alvo é bem maior do que os anteriores”, declarou.

A nova ação ocorre por causa do recebimento de novas doses por parte do Estado, que chegaram via 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) na tarde desta quinta-feira (11). Para Alegrete, foi destinado lote de 1.590 vacinas para dar seguimento à vacinação em idosos (1.490 doses) e trabalhadores de saúde (100 doses). Receberão a primeira dose da vacina, profissionais da saúde da Santa Casa, HGuA, 10ª CRS e SMS. A remessa também será destinada aos acamados cadastrados.

Vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 77 anos ou mais

– 1ª dose

– Quando: segunda-feira (15), das 8h às 16h50 (PAM Central)

– Para quem: idosos com 77 anos ou mais

– O que levar: documento de identidade e CPF. Cartão SUS é opcional

– Onde:

Em veículos

Drive-thru na rua Bento Gonçalves

Drive-thru na rua Bento Manoel

Para pedestres

Antigo PAM Central – UBS Bento Gonçalves

UBS com Salas de Vacinação:

UBS PIOLA

UBS BOA VISTA

Rua Pedro de Souza Bisch, 525

UBS PASSO NOVO

Rua Álvaro Kruell, 560

UBS RONDON

Av. Marechal Rondon, 258

UBS VERA CRUZ

Av. Maximino Marinho,307

UBS SAINT PASTOUS (está funcionando na UBS Dr. ROMÁRIO)

Rua Felipe Soares, 312

UBS VILA NOVA

Rua Benvindo Moutinho, 342

UBS NOVA BRASÍLIA

Rua Isabel Garaialdi Peres, 135

UBS PRADO

Rua Olegário Vitor de Andrade, 620

UBS DR. ROMÁRIO

Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, s/n

UBS PROMORAR

Rua Aluizio Santos Moraes, s/n

CENTRO SOCIAL URBANO

Avenida Tiaraju, 1969

UBS JESUS FRANCO PEREIRA (MACEDO)

Rua Padre Landel de Moura, 196