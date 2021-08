Projeto Casinhas Literárias já é realidade em Alegrete

O Coletivo Multicultural em parceria com a Biblioteca Pública Mário Quintana, deu início a mais uma ação de disseminação da leitura em Alegrete.

O projeto objetiva facilitar o acesso à leitura, através da disposição de pelo menos 10 casinhas literárias, que serão colocadas em praças de bairros da cidade.

Réu acusado de tentativa de homicídio em 2014, foi absolvido

O projeto está sendo coordenado por Aliriane Almeida (Bibliotecária da Biblioteca Pública Mário Quintana), Paulo Amaral, Leonardo Andrade e Célio Pedroso (Coletivo Multicultural).

Leitura acessível para todos

As duas primeiras casinhas já foram instaladas, uma na praça ao lado do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e a outra na Praça João Goulart (Bairro Ibirapuitã) As artes foram criadas pelo artista plástico, Leonardo Andrade.

Casinhas já foram instaladas em Alegrete

As casinhas literárias conterão livros que podem ser retirados por qualquer pessoa que se interessar. A ideia é que as pessoas que retirarem um livro, não o guardem após a leitura, mas que repassem para outras pessoas ou devolvam para a casinha. Todos os livros serão cadastrados no site do Bookcrossing, projeto realizado desde 2013, tendo Alexandre Alves como o iniciador e incentivador em Alegrete.

Casinhas Literárias em Alegrete

A Biblioteca Pública Mário Quintana é responsável pelos projetos, “Leitura em Miligramas”, “Projeto Pegue e Leve”, “Bibliotecas livres” e parceira no “Leia Mulheres Alegrete”, dentre outros. Já o Coletivo responde – juntamente com outras instituições – por projetos como, “Sociedade Literária Rui Neves”, “Noites Poéticas”, “ O Som da Leitura”, “Geloteca Literária”, “Bicicloteca do Bookcrossing”, “Primeiras Páginas”, dentre outros.

Casinhas Literárias em Alegrete

Apoiam o Coletivo Multicultural: Pampa Óptica e Relojoaria, CAAL, 23 Pub Bar, CAAL Centro Comercial, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Casa Rezende, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Rosane Grisa, Fernanda Broll Carvalho, Paula Patrícia Moura, Espaço Recriar, Paulo Antônio Berquó Farias, Maria do Horto Salbego, Aliriane Almeida e Newton Santos.

Fotos: Coletivo Multicultural