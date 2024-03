Casais de Alegrete mostram suas habilidades culinárias com pratos à base de linguiça

Na noite do dia 23, uma atividade especial tomou conta do restaurante do Parque Dr. Lauro Dornelles durante a segunda edição do Festival da Linguiça em Alegrete. Casais se reuniram na cozinha para demonstrar suas habilidades culinárias, destacando o preparo de pratos que tinham a linguiça como ingrediente principal. Essa iniciativa, fruto da parceria entre Si Dilojas, Sesc e Senac, teve início na manhã deste mesmo dia, quando cinco casais participaram de uma oficina de culinária.

A noite chegou, e os participantes estavam prontos para colocar em prática o que aprenderam, preparando cada criação com entusiasmo e dedicação. Entre os casais que abraçaram esse desafio estavam Cintia e Paulo Régis Correa, Vania e Ulisses Machado, Miguel e Oswaldo Ferrari, Luciane Amaral e Luciano Cunha, e Everon e Tatiana Mendonça, totalizando sete casais que participaram da oficina.

É importante ressaltar que o evento “Casais na Culinária” não possui caráter competitivo, mas sim o objetivo de promover a troca de experiências e incentivar a criatividade no preparo de pratos. Rodrigo Keffer, representante do Senac – Alegrete, enfatizou que, ao combinar a linguiça de Alegrete com diversos legumes e outros ingredientes, os participantes conseguem realçar ainda mais o sabor característico desse produto local.

A oficina de culinária foi liderada pelo renomado chef Mamadou Sene, que orientou os casais durante todo o processo. Dois fogões industriais foram disponibilizados para que todos pudessem trabalhar simultaneamente, garantindo eficiência e fluidez na preparação dos pratos.

O ambiente fervilhava de energia e entusiasmo enquanto os casais se empenhavam na criação de suas receitas únicas, proporcionando aos presentes uma experiência gastronômica memorável. A sinergia entre os participantes e a paixão pela culinária regional foram evidentes em cada etapa do processo, desde o corte dos ingredientes até a apresentação final dos pratos.

Ao final da noite, os aromas irresistíveis que emanavam da cozinha deixavam claro que o sucesso estava garantido. Os participantes celebraram não apenas suas criações culinárias, mas também a camaradagem e a alegria de compartilhar essa experiência única com seus parceiros e com a comunidade de Alegrete.