Nível do Ibirapuitã volta a subir e cresce um centímetro por hora em Alegrete

Ontem às 21h30min, o nível era de inundação (9,70m), ainda na madrugada de quinta por volta das 2h, baixou para 9m59cm e desde então apresenta uma suba de cerca de um centímetro a cada hora. Na medição das 8h15min, o nível registrado pela estação automática da CPRM em Alegrete era de 9.63m.

A cota de inundação está estimada em 9m70cm, a iminência de atingir a cota ainda nesta quinta-feira (21), é real no município, já que desde da madrugada está chovendo. Na cabeceira do rio na estação automática da CPRM instalada no Bairro Rui Ramos a precipitação chegou a 39.2mm, mas em outro ponto de captação a Defesa Civil registrou 45.5mm no município.

Segundo o coordenador da DC, nesta madrugada com advento de fortes ventos que chegaram a 90km/h, seguido de chuva, houve dois chamados em razão de árvores caídas nas vias. Com mais 40mm de chuva até o momento o rio que estava em declínio tornou a ficar em elevação. O servidor garantiu que as famílias atingidas pelas cheias estão sendo acompanhadas pelos técnicos da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

No último boletim divulgado pelo município, davam conta que 134 pessoas foram atingidas, num total de 49 famílias que sofreram com a inundação do rio. Em relação aos desabrigados, a cidade registra 27 famílias, com 75 pessoas desabrigadas, que estão nos abrigos disponibilizados pela prefeitura no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e Posto do Bairro Macedo. Outra situação verificada é com 22 famílias que estão em áreas próximas ao rio em barracas e outras em casa de familiares. A DC estima que 59 pessoas estão desalojadas em Alegrete.