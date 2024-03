Vigilância Sanitária intensifica trabalho contra focos de aedes aegypti

As principais práticas que a Secretaria de saúde por meio da Vigilância Ambiental em Saúde para eliminação e evitar a proliferação do aedes aegypti nacidade, são brevemente descritas a seguir:

A Vigilância Ambiental em Saúde vêm intensificando as ações para eliminação e controle do Aedes Aegypti na cidade. Tem feito mutirão de eliminação de criadouros com visitas periódicas em 100% dos imóveis, visitas quinzenais em pontos estratégicos, recolhimento de pneus e eletrônicos, palestras educativas nas escolas, e bloqueio em locais os mosquitos da dengue frequentam ou moram e aplicação residual em locais com grande circulação de pessoas.

O controle mecânico, que consiste em práticas para a proteção, a eliminação ou a destinação adequada de criadouros (tais como pneus, materiais recicláveis e outros resíduos), que devem ser executadas sob a orientação/supervisão do agente, e pelo próprio morador/proprietário ou responsáveis pelos imóveis.

A recomendação principal neste controle é eliminar espaços e recipientes que acumulem água e evitar novo acúmulo. Quando não puderem ser descartados, a orientação é que sejam devidamente vedados ou, ainda, tratados.

Com apenas uma ação semanal de controle mecânico, é possível interromper o ciclo de vida do mosquito. Uma ação simples com 10 minutos de vistoria de casas e espaços públicos pode interromper esse processo. O controle químico está sendo executado e trata-se da utilização de insumos químicos (inseticidas) para controle de insetos de acordo com a fase de vida (larva e adulto) e os hábitos do vetor.

Os inseticidas podem ser classificados como larvicidas, para fases larvárias, ou adulticidas, para controlar insetos adultos, para os quais é utilizada aplicação residual ou aplicação espacial. Na aplicação residual insetos adultos, por contato com uma superfície coberta com o inseticida, se contaminam e morrem. Já por nebulização espacial (popularmente chamada fumacê), o controle ocorre através de fina névoa de partículas de inseticidas que são distribuídas no ar e atingem os adultos voadores daquele momento.

Mas as melhores formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, são: eliminando água armazenada que pode se tornar possível criadouro, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.