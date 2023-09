Nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete apresenta declínio nesta sexta-feira

Share on Email

Às 20h15min, de ontem o nível era de 10m44cm e nesta sexta-feira (29), amanheceu com 10m41cm, às 8h15min.

Segundo apurou a Defesa Civil com dados da estação automática da CPRM/ANA o nvel do Ibirapuitã está estabilizado com tendência a declínio.

Neste domingo é dia de escolher os 5 conselheiros tutelares de Alegrete

Contudo, o município contabiliza um total de 266 pessoas atingidas, com 31 famílias desabrigadas, onde 90 pessoas estão alojadas em abrigos disponibilizados pela prefeitura. Regiões alagadiças nos bairros Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário obrigaram 176 pessoas a saírem de suas residências. São 61 famílias desalojadas em casas de amigos e familiares. A Defesa Civil do município atende pelos contatos: (55) 3961 1707 / (55) 991589544.