Restam inscrições para o seminário regional sobre controle e manejo do javali neste sábado

A organização está a cargo do gabinete do vereador Itamar Rodriguez com parceria da Associação dos Arrozeiros, Sindicato Rural de Alegrete, Câmara de Vereadores, Parceria Armas e da Associação Brasileira de Caçadores – Javali.

Neste domingo é dia de escolher os 5 conselheiros tutelares de Alegrete

O javali causa graves problemas ambientais, sociais e econômicos no País. É o porco selvagem originário da Europa, e da Ásia e do norte da África. Em Alegrete, os javalis circulam nos arredores da cidade e têm causado prejuízos aos produtores. O seminário é para discutir o impacto socioeconômico no setor primário e formas de mitigar o impacto na região. Um documento deverá ser elaborado e encaminhado às autoridades no Distrito Federal pedindo providências quanto aos procedimentos de manejo e controle.

Com 11 palestrantes, a participação é gratuita, mas necessária a inscrição de forma online através do link:

https://www.even3.com.br/i-seminario-de-controle-e-manejo-do-javali-392924/

Foto: reprodução