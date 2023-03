No 8 de março a Nativa perguntou: qual desafio você gostaria de ver o homem passar se ele fosse mulher por um dia

Com mais de 23 anos consolidada na vida dos alegretenses, a Nativa sempre está surpreendendo com promoções e programações voltadas aos ouvintes, o que representa um número muito expressivo de envolvimento nas redes sociais(https://www.facebook.com/radionativafmalegrete) e também pelo WhatsApp(3422-2286).

Sempre provocando seus ouvintes, mais uma vez a emissora pensou em algo para “brincar” e premiar, desta vez, as ouvintes. De hora em hora houve sorteio de botão de rosas – no final da programação(às 20h), um lindo buquê, além do sorteio de um kit de beleza e um jantar para dois.

” As mulheres movem o mundo, e neste 8 de março a Nativa vai mover o seu dia com muitos prêmios”.

De forma muito criativa e original, as mulheres responderam à promoção que questionou qual o desafio que elas acreditam que os homens deveriam passar caso fossem do sexo feminino por um dia.

Veja abaixo algumas das centenas de mensagens já enviadas, apenas em um dos posts:

Tânia Pires

Dar a luz a gêmeos, ter cuidar e amamentar, os dois, sozinho .

Márcia Elisa Trindade Valério

Jornada dupla de trabalho, incluindo tarefas domésticas e as “maravilhosas” cólicas menstruais…fazer tudo sorrindo! De bem com a vida!

Fabiana Oliveira Azevedo

Trabalhar em casa, na empresa, cuidar de filho, fazer mercado e contar o dinheiro para ver se sobrevive com que ganha. Não desejo a cólica menstrual, pois dói, mas passa, não desejo ganhar filho e amamentar, porque, por mais que doa, é satisfatório, mas desejo sim um dia na correria. Ser o 1º a levantar e o último a deitar.

Sabrina Souza

Ser mãe!!! Tempo integral com seus risos e lágrimas, que a função nos cobra diariamente.

Jenifer Morais

Saber onde estão as coisas de todos que residem na casa, já que a única que encontra tudo.

Priscilla Trindade Brandolt

Acordar primeiro que todos, trabalhar, limpar a casa, almoço, filhos, roupa, jantar…e depois de tudo isso… ainda estar disposto pra dar uma namoradinha.

Ana Amália Igiski

O grande desafio que daria era ir às compras no supermercado como uma mulher, porque os homens sempre ligam para as mulheres mesmo com a lista ou vivem perguntando ou esquecendo do que comprar!

Ativar o cérebro para comprar o necessário, buscando a qualidade e pesquisa nos preços!

Geli Martins

O desafio pra eles seria fazer todas as tarefas de casa que fizemos sem reclamar e cuidar dos filhos muitos acham que não fizemos nada, mas realizamos muito e ainda encontramos tempo pra dar atenção a eles.

Carla Cargnelutti

Um parto, com certeza! Se virar em 1000 pra dar conta de tudo!!

Elaine Soares

Limpar uma casa e deixar as panelas brilhando porque não sabem pegar um Bombril

Sonia Lima de Castro

Eu gostaria de ver meu marido trabalhar em casa de família como eu e ainda chegar em casa e ter que limpar a nossa casa, tirar cocô dos cachorros e do gato e à noite ter disposição para outros assuntos.

Larissa Figueiredo

Cinco dias sangrando duvido eles aguentarem. Viva a Mulher, nós sim somos fortes!

Fabi Silveira Negah

Eu acho que o homem deveria, por um dia, ser mãe em todos os estágios – só assim ele saberia dar valor de verdade a uma mulher.

Tai Aguillar

Amamentar com o peito rachado, sentido muita dor.

Cintia Dorneles

Ser a mulher que sou.

Dona de casa, mãe, motorista de filho, cuidadora de idosos, cozinheira, faxineira, estudante, professora particular do filho, fazer serviços de banco, mercado( cuidar as promoções), atender os parentes pois sempre tem um precisando, ser manicure, organizadora do lar, e à noite ir para o cursinho estudar pra ver se passa num concurso público, além disso, menstruar cinco dias com cólicas dores na lombar, dor de cabeça e ser vaidosa. Para finalizar, ir todos os dias na academia.

Denise Dambros

Trabalhar, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos, lembrar de tudo e ainda esperar a esposa cheiroso e bem disposto, tudo isso passando pelo período menstrual.

Márcia Loiola

Cuidar dos filhos ( alimentação, educação, paciência!)

Cozinhar todos os dias , lavar as roupas, limpar a casa , cuidar de tudo e de todos da casa e ainda assim, encontrar um tempinho para ser “Mulher”! Também ser pai e mãe, pois muitas mulheres são mais do que mulheres, cumprem o papel que deveria ser exercido pelos homens na educação dos filhos.

Aquele que um dia se disse ser homem, fugiu da pressão e a mulher mãe hoje é “panhe”( mãe e pai).

Anne Carolyne Ferreira

Cuidar de outro homem imaturo como se fosse mãe/esposa.

Stefânia Mattive Lopes De Faria Silva

O levantar da cama e caminhar pela 1° vez, após às 12h de uma cesária

Rosiany Siqueira

Desafio de arrumar um emprego sem se preocupar com quem deixar os filhos.

Mariglei Silva

Uma gripe