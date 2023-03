Conselho de Defesa do Consumidor empossa novos membros

Na oportunidade, estiveram presentes o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, a secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, o presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, o vereador Bispo Enio Bastos, representando o executivo e o legislativo no evento.

No ato, também estiveram presentes o diretor e representante da Associação Gaúcha dos Procons no evento, Jair Zauza, a diretora do Procon de São Gabriel, Diana Charão, bem como o diretor do Procon de Alegrete, Geferson Cambraia e sua equipe, além dos empresários, dos gerentes de bancos, dos servidores, e dos demais secretários do município.

O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor terá representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, da Procuradoria Geral do Município, do Centro Empresarial de Alegrete, do Procon, das Secretarias de Orçamento e Finanças, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, de Meio Ambiente e de Saúde, através da Vigilância Sanitária.

Abaixo, confira a relação dos nomes que farão parte do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CMDC – para o Biênio 2023/2024

REPRESENTANTES DA SEDETUR – PROCON

– Titular: Geferson Maidana Cambraia

– Suplente: Luiz Antônio Motta Rogoski

REPRESENTANTES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB

– Titular: Marcelo da Silva Bressa

– Suplente: Nelize da Silva Falcão

REPRESENTANTES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

– Titular: Salatiel da Silva

– Suplente: Liza Arrussul Carús

REPRESENTANTES DO CENTRO EMPRESARIAL DE ALEGRETE

– Titular: Antônio Nilson Saldanha Gomes

– Suplente: Fábio Mion

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

– Titular: Carla Valéria de Oliveira Brincker

– Suplente: Adil de Oliveira Fernandes

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

– Titular: Audrey da Motta Correa

– Suplente: Silvia Cristiane Mafaldo de Oliveira

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE

– Titular: Carlos Humberto Vasques da Conceição

– Suplente: Aline Rubim Pedroso

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

– Titular: Bruna Oliveira Carlesso

– Suplente: Elizandra Freitas

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

– Titular: Rubens Giovani Moura Farias

– Suplente: Glédson Farias Krug

A primeira reunião do Conselho ocorre no próximo dia 16 de março, o qual será escolhido o novo presidente, o secretário e os componentes das comissões de assuntos jurídicos, orçamento financeiro e patrimônio. O local e a hora serão divulgados nos próximos dias.