No ano de Oxum, veja o que os orixás preveem para Alegrete

Este ano a reportagem do Alegrete Tudo vai apresentar as previsões de 2022 através dos búzios da Mãe de Santo, Jane da Padilha do Cruzeiro. Mãe Jane de Oyá, conhecida como Jane da Padilha é Africanista, Umbandista e Quimbandeira. Dirigente espiritual do Ilê Santa Bárbara, Seara de Umbanda Cabocla Jurema e Abassé de Maria Padilha do Cruzeiro. Membro da Federação dos Cultos Afro-Umbandistas Afroconesul. Possui seu templo há 34 anos, onde realiza suas atividades espirituais.

Veja o que podemos esperar para 2022, através das previsões do Jogo de Búzios:

(PAT) – 2021 foi um ano que muitos gostariam que não tivesse existido. O que esperar de 2022?



O novo ano simboliza o desejo de mudanças, porém toda mudança depende de suas atitudes e de manter-se em equilíbrio mental e espiritual, mesmo em situações difíceis. Em 2022 todos deverão ter foco na família, resgatando o sentimento e a valorização familiar, para aliar-se na luta diária rumo ao crescimento.

(PAT) – Qual será a marca do novo ano?



Movimentação em todos os aspectos, contudo será preciso de persistência e fé, seja ela qual for, para que se atraia uma energia positiva para proteção espiritual.

(PAT) – A pandemia vai acabar?



Ainda estamos em um momento de transmutação. Para que haja o controle, é preciso que todos tenham conscientização do perigo que o vírus ainda representa, e continuem respeitando as medidas de controle sanitário.

(PAT) – Há risco de uma nova ameaça à humanidade neste ano que inicia?



Como dito antes, os cuidados sanitários e, principalmente, a vacinação seguirão sendo primordiais até o meio do ano para que não haja mais transmissões e mutações do vírus, e que não acarrete em mais vidas perdidas.

(PAT) – Que orixás vão governar 2022?



O ano de 2022 será regido pela orixá Oxum.

Oxum é uma orixá que reina sobre as águas doces, sendo representada por uma mulher africana empoderada. Também considerada senhora da beleza, da fertilidade, da maternidade, do dinheiro e da sensibilidade. Associada a riqueza espiritual e material, a vaidade e a capacitação da mulher. Tem como sincretismo na Igreja Católica por Nossa Senhora da Conceição – Padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora Aparecida, entre outras.

(PAT) – Algo novo na ciência ou nos desígnios do Criador para a civilização?



Os orixás apontam que os cientistas terão grandes êxitos em suas pesquisas e descobertas, alcançando respostas positivas para várias questões sobre os vírus e suas variantes.

(PAT) – Quem será eleito presidente do Brasil na eleição deste ano?



Com a população brasileira dividida e almejando mudanças, o cenário político será marcado por dificuldades e discussões, podendo haver grandes surpresas nos embates finais.

(PAT) – Como será o ano para o Grêmio?



Um ano de prosperidade e vitórias. O clube buscará novas contratações para a motivação e crescimento da equipe.

(PAT) – Como será o ano para o Inter?



O Internacional deverá dar mais importância ao esporte e menos ao financeiro. Deverá se esforçar mais para ter bons resultados, dando ênfase aos jogadores que possui.

(PAT) – Teremos enchente em Alegrete?



O clima será regular, com suas estações bem marcadas.

(PAT) – Algum acontecimento relevante em Alegrete?



Os acontecimentos relevantes estão direcionados aos Alegretenses, no aspecto do cotidiano, verdades sendo descobertas, notícias reveladoras entre relações civis e políticas.

(PAT) – Quem tem mais chances de ser bem sucedido neste ano?



Será um ano de empoderamento feminino, ou seja, as mulheres terão destaque no ano de 2022, devido a sua luta e persistência em todos os âmbitos de sua vida. Porém todos devemos ter cautela com gastos excessivos e supérfluos, tentando zelar pela estabilidade empregatícia.

(PAT) – Como serão as relações interpessoais?



As relações serão marcadas pelo egocentrismo, porém também será um ano de gentilezas. Precisamos dar valor ao positivismo para que exista o diálogo e não a perda de valores e discórdia.

(PAT) – Que palavra define bem 2022?



Renovação, pois estamos passando pela transição de um momento pandêmico, onde de algum modo todos sofremos e precisamos buscar dias melhores.

Mãe Jane de Oyá deseja a todos um Feliz e Próspero Ano Novo!

Que Mãe Oxum possa estar abençoando e cobrindo todos os alegretenses com seu manto sagrado, que possa nos conduzir em seus braços por dias melhores e vitoriosos. Rogo para que Mãe Oxum nos acolha com sua ternura, nos faça enxergar a vida com sua doçura, e nos proporcione paz de espírito e alegria.

Axé.

