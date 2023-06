No Dia do Orgulho, Câmara realiza encontro de reflexão da cidadania LGBTQIA+

Share on Email

Durante a última quarta-feira (28), foi realizada na Câmara o II Encontro Regional de Reflexão da Cidadania LGBTQIA+.

Em todo o mundo, o dia 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho LGBTQIA+ (ou ainda LGBTQIAPN+), e durante todo o mês, eventos e paradas celebram as vitórias históricas e reforçam a luta para garantir os direitos da comunidade. O período faz referência a um movimento que aconteceu nos anos 1960 em Nova York, e ficou conhecido como a “revolta de Stonewall”.

Na Câmara, em Alegrete, uma diversificada programação foi desenvolvida durante a manhã e a tarde, sob coordenação do vereador João Monteiro.

Na abertura, houve a saudação do presidente Luciano Belmonte. Na sequência, a drag Donatella fez uma apresentação artística.

Dois painéis aconteceram ainda pela manhã: “A sexualidade na perspectiva da psicologia”, a cargo de Anália Ferraz Rodrigues, e “Existência, Resistência e (Re) existência, com Athena Beauvoir Rovena.

A tarde iniciou com o painel “Por Onde Andei – narrativas de homens trans”, com duas falas importantes: Léo Esteves, digital influencer, idealizador do Canal Militante Trans; e Joe Suptitz Carneiro, enfermeiro, graduado pela UFSM.

O segundo painel da tarde esteve a cargo de Thadeu Lucca, psicólogo que atua no Ambulatório Trans e Unidade de Internação de Saúde Mental do Hospital Casa de Saúde de Santa Maria. Na sequência, o professor Rodrigo Smolareck abordou Diversidade e o Mundo do Trabalho.

Após, uma roda de conversa reuniu os painelistas para encaminhamentos, quando a secretária de Saúde do Município, Haraceli Fontoura anunciou que o Município terá um ambulatório capacitada para acolher a atender a comunidade trans, uma das demandas da edição passada do Encontro Regional.

Uma apresentação artística da transformista Meta Morpha encerrou com chave de ouro o Encontro.

Fotos: assessoria CMA