Quinta-feira gelada em Alegrete

Com a mínima de 5º C, no início da manhã, a cidade amanheceu gelada. E cada um se protege como pode para enfrentar o dia. Mas a cidade não para e cedo os garis já estavam fazendo a limpeza das ruas.

Mesmo com o sol, o dia vai ser frio e para enfrentar, quem saiu cedo, reforçou nos agasalhos. E, na divisa entre os bairros Boa Vista e bairro Macedo, Jerri Adriani, mais conhecido como “Animal” fez um fogo para se aquecer embaixo da ponte. Atrás é possível ver a geada que se formou neste dia 29. A previsão é de que o frio vai continuar aqui na Região e, para a semana que vem, está previsto temperaturas um pouco mais elevadas para esta época do ano.

