Finanças ainda não tem o índice de reajuste do IPTU de Alegrete

Entramos no último mês do ano, e com ele além das festas de Natal e virada de ano, vem a preocupação de novos índices de impostos para 2023.

Um dos impostos municipais que as pessoas entram o ano e logo terão que pagar é o IPTU.

A questão é quanto o contribuinte de Alegrete terá de reajuste do Imposto Territorial Urbano no Municipio.

O Secretário de Planejamento, José Luis Cáurio, informa que ainda não foi definido o índice de reajuste do IPTU de Alegrete. Nas próximas semanas a equipe já estará com o novo índice.

Em 2022, a correção do imposto via indexador estabelecido no Código Tributário Municipal e a apuração do IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado foi de 21,74%. Índice elevado que rendeu muitas reclamações por parte dos contribuintes alegretenses.