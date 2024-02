No Dia Mundial do Câncer, setor de oncologia da Santa Casa alerta para os riscos da doença

A data de 4 de fevereiro é marcada pelo Dia Mundial do Câncer, uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer, e levar questões atuais sobre a doença à população em geral. Câncer é o termo genérico dado a mais de 100 diferentes tipos de doenças que possuem em comum a proliferação desordenada de células, que podem formar tumores e se alastrarem para outros tecidos e órgãos.

No setor de Oncologia da Santa Casa de Alegrete, dirigido pelo médico oncologista Eduardo Monteiro Pereira da Costa, a demanda é grande e desde que começou a funcionar, em dezembro de 2020, já passaram 132 pacientes, com os mais diversos tipos de câncer. Para ele, que atua há mais de 30 anos na área, todo e qualquer sintoma que perdure por mais de 30 dias, deve ser investigado. “Mamografia é a principal forma de prevenção em Câncer de Mama”, alerta o oncologista.

Além da visita periódica ao consultório médico e da realização de exames, a prevenção também ocorre por meio de ações que podem diminuir o risco de desenvolver a doença. Segundo ele, há diversas causas para o câncer, que pode estar associado a causas externas (como o ambiente, por exemplo) e internas (como mutações genéticas, fatores hereditários). “Mais da metade dos cânceres podem ser evitados com a adoção de um estilo de vida saudável”, garante.

Apesar de muito raro, cerca de 1% no cenário nacional, é preciso atenção aos sinais e sintomas que indicam câncer de mama em homens. No serviço de Oncologia do hospital já passaram dois pacientes homens, com este tipo de tumor e fizerem o tratamento específico para seus casos e estão curados e mantendo uma vida saudável e tomando os cuidados necessários para banir qualquer outro tipo de doença de suas vidas.

O setor de Oncologia da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O atendimento está disponível para usuários do Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa, IPE, CABERGS, CASSI, SUL AMERICA e particular.