O frio chegou forte em Alegrete

Nesta sexta -feira(14), amanheceu 6ºC e com uma sensação térmica ainda menor. Hoje só saiu cedo de casa quem, realmente, precisava ir ao trabalho. Agasalhos pesados e passos rápidos nesta sexta-feira em que a previsão de frio vai se estender pelo fim de semana. As temperaturas mínimas serão de 4ºC.

Mesmo acima do nível, tendência do Ibirapuitã é estabilizar

No início da manhã, as ruas estavam vazias e esta queda brusca de temperatura anima, sobretudo, os lojistas que estão com um estoque de roupas e calçados de inverno. O mesmo acontece com quem vende lareiras, estufas e aquecedores. No interior, quem trabalha na área rural sente ainda mais frio e as baixas temperaturas castigam os campo e os animais.