Nogueira diz que trabalhou com dinheiro de bancos, porque aditivos não foram renovados

A empresa Nogueira Transportes, conforme os empresários João e Maria Inês operaram com as 33 linhas de transporte escolar, nos meses de fevereiro, março e abril, se valendo de recursos bancários. Eles vem pedindo os aditivos que, na verdade, são documentos que a Prefeitura deve fazer assim que mudam as linhas- diminuem ou aumentam os quilômetros rodados. – Eu fui várias vezes e transitei em secretárias solicitando esses documentos, porque só em março houve várias mudanças de itinerários nas linhas escolares do interior de Alegrete, atesta. O pedido dos aditivos para que a empresa pudesse assinar foi solicitado em 6 de março e entregue na última sexta- feira (28), conforme João Nogueira.

Empresários mostra os documentos- aditivos

Na manhã deste dia 2, João Nogueira esteve com o Prefeito Márcio Amaral que garantiu os aditivos que já foram assinados. A infomação do Procurador do Município Paulo Faraco, que intermediou essa questão é de que o pagamento será efetuado esta semana A previsão e de que os valores de março sejam efetuados neste dia 3 e o do mês de abril na próxima semana. No total, de acordo com Nogueira, eles deixaram de receber, no período, 662 mil pelos serviço prestado. Isso acarretou a supensão de abastecimento de óleo diesel, por uma empresa fornecedora que não estava recebendo pelo produto, e acabou protestando títulos da prestadora do serviço de transporte escolar.

Sem os aditivos que só foram assinados, neste dia 2 de maio, a empresa resolveu não fazer as linhas escolares nesta terça-feira. Cerca de 800 alunos ficaram sem aula, conforme setor de transporte escolar da SECEL. Os polos do Durasnal (com logística da Prefeitura), Jacaraí e Francisco Mafaldo tiveram aulas regulares com transporte próprio do Município. Os alunos das EMEBs Alda Crespo e Barros Cassal tiveram aulas com os alunos que moram na Vila de Passo Novo. Os que fazem ensino médio, da localidade do Caverá, também, puderm vir às suas escolas e alguns da Encruzilhada com os veículos do Caminhos da Escola da Prefeitura. E os Polos estaduais que têm convênios com o Munícipio fizeram aulas on line. Os conteúdos deste dia 2 serão recuperadas àqueles que não puderam comparecer aos seus Polos Educacionais.