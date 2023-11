Noite das 12 finalistas do FAC e show de Ricky Vallen

Na noite de ontem, o largo do Centro Cultural de Alegrete foi palco de uma celebração musical que encantou o público presente. A primeira noite do Festival Alegretense da Canção (FAC) contou com a participação de um expressivo número de espectadores, ansiosos por apreciar o talento dos músicos locais e desfrutar de composições envolventes.

Ao longo da noite, 18 composições foram apresentadas, revelando a diversidade e riqueza do cenário musical da região. A qualidade das letras e arranjos musicais impressionou, destacando a habilidade dos artistas em transmitir suas emoções e mensagens por meio da música.

A tarefa dos jurados, encarregados de avaliar o desempenho dos participantes, mostrou-se desafiadora diante do alto nível das apresentações. O som e os acordes de muitos talentos locais preencheram o ambiente, tornando evidente a difícil missão de selecionar os destaques da noite.

O ápice da programação foi o show de encerramento, protagonizado pela banda Vagnotreta, que brindou o público com um especial repleto de canções imortais de Tim Maia. O sucesso garantido da apresentação deixou o público extasiado, encerrando a primeira noite do FAC em grande estilo.

Hoje à noite, as atenções se voltam para as 12 composições classificadas que prometem manter o alto padrão musical do festival. O encerramento do evento será marcado pela aguardada performance de Ricky Vallen, artista que conquistou renome nacional ao participar do “Programa Raul Gil” em 2004.

Ricky Vallen, cujo CD “Homenagens” alcançou a marca de um milhão de cópias vendidas, gravou um DVD memorável no extinto Canecão e recebeu uma indicação ao Grammy Latino como Artista Revelação em 2007. Sua trajetória de sucesso promete encantar e fechar com chave de ouro o Festival Alegretense da Canção de 2023.

Confira abaixo a programação das 12 composições classificadas para a noite de hoje:

Outra história

#partiucoração

Respeita-me

Correnteza (pae)

Dois olhares

Antídoto

violão roubado

A culpa da humanidade

Felicidade

Voltas da vida

Disco voador

Que o tempo nos leve