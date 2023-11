Papai Noel dos Correios está de volta depois da pandemia

Após uma pausa de três anos devido à pandemia, os Correios de Alegrete estão de volta com a campanha anual “Papai Noel dos Correios 2023”. A iniciativa, que começou na última terça-feira, dia 7 de novembro, tem como objetivo trazer alegria e solidariedade para as crianças, oferecendo a oportunidade de adoção de cartinhas de Natal escritas por pequenos de até 10 anos de idade matriculados até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas.

A campanha “Papai Noel dos Correios” é uma tradição de 34 anos que visa incentivar a sociedade a participar dessa ação solidária, possibilitando que empresas, indivíduos e entidades públicas adotem as cartinhas e realizem os desejos das crianças. Essa iniciativa promove a magia do Natal, criando um elo de carinho e generosidade entre aqueles que adotam as cartinhas e as crianças que as escrevem.

Para participar e fazer parte dessa corrente de solidariedade, os interessados podem se dirigir até a agência central dos Correios de Alegrete, onde estarão disponíveis diversas cartinhas para adoção. Adotar uma cartinha significa tornar o Natal de uma criança mais especial, proporcionando a realização de seus sonhos e desejos.

As cartas poderão ser apadrinhadas a partir do dia 8 de novembro e a campanha se estenderá até o dia 27 de novembro, proporcionando um período de quase três semanas para que a comunidade possa se envolver e fazer parte dessa nobre ação.

Se você tem dúvidas ou precisa de mais informações sobre como participar da campanha, pode entrar em contato através do Fone/WhatsApp 32906126, onde a equipe dos Correios estará à disposição para esclarecer qualquer questão.

O retorno da campanha “Papai Noel dos Correios” representa a oportunidade de disseminar a alegria do Natal e promover a solidariedade em um momento em que muitas crianças esperam ansiosamente pela chegada do bom velhinho. “Papai Noel dos Correios” segue até o dia 15 de dezembro deste ano, e é a oportunidade perfeita para tornar o Natal de muitas crianças ainda mais especial.