Imagens do desrespeito: vejam o que está sendo descartado irregularmente no centro da cidade

Compartilhe















Na semana passada, o descarte irregular de lixos evidenciou a falta de educação de pessoas sem o mínimo senso de responsabilidade. No calçadão, um armário foi deixado à merce, para que alguém fizesse a retirada de forma correta e, na Praça Getúlio Vargas, um saco com embalagens de venenos. O trabalho digno do gari o colocou em risco devido ao fato de que embalagens de produtos químicos devem ser descartados de forma muito segura. Além do risco iminente à saúde do trabalhador, também tem o prejuízo ao Meio Ambiente.

O questionamento é: esses seriam os locais corretos para o descarte destes lixos?

As pessoas que peaticam essas irregularidades nem ao menos podem usar a falta de conhecimento como desculpa, pois o que mais tem nos últimos tempos são campanhas de conscientização para o descarte correto de todos os produtos e resíduos.

O descarte irregular de lixo e entulhos é considerado crime ambiental que dá multa (que pode variar de R$ 3 a R$ 4 mil) e detenção para quem for pego em flagrante. Se for identificado o infrator pessoa física, ele responderá pelo próprio ato. Caso o infrator esteja a serviço de uma empresa, ela será notificada e responderá pelo crime.

O registro foi realizado pelo alegretense, Gilmar Massary. Ele falou da preocupação com as cenas que considerou lamentáveis.

A Secretaria do Meio Ambiente do Município, através da secretária Gabriela Segabinazzi, desenvolve várias ações para descartes corretos dos produtos. Em caso de dúvidas as pessoas podem entrar em contato. Também é importante que os alegretenses comecem a observar a destruição que estas atitudes deixam para o Meio Ambiente. O descarte correto do lixo orgânico e reciclável vai muito além de educação, pois em Alegrete há Cooperativas e trabalhadores, famílias que dependem dos materiais, resíduos.