Nos 200 anos de Livramento, prefeitura apresenta Raça Negra em praça pública

A banda, que já realizou algumas apresentações na fronteira, Alegrete foi um destes, em 2014. Mas agora fará um show totalmente gratuito em plena praça pública, no Largo Hugolino Andrade, a partir das 20h.

A expectativa da prefeitura, que está custeando a apresentação, é de um público expressivo em uma apresentação “histórica” na Fronteira da Paz.

Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Não só a comunidade local, como milhares de pessoas de cidades da região estão nem Livramento e agora preparam-se para dançar, cantar e se emocionar com Luiz Carlos e a banda Raça Negra que recebem esse presente da Administração Municipal a todos os santanenses e visitantes pela data especial de fundação do Município.

Prevenção de acidentes no trabalho| Alegrete tem um serviço vital para proteger os trabalhadores

Formada há 40 anos, a banda Raça Negra, é responsável por inspirar gerações, tendo entre seu repertório sucessos que atravessam o tempo, como Cheia de Manias, É Tarde Demais, Deus me Livre, Vida Cigana, Me Leva Junto com Você, entre outros.

A programação na praça inicia às 16hs, com várias apresentações numa estrutura gigantesca e dois palcos. Ainda no calendário oficial das atividades consta a reinauguração do Museu David Canabarro, o lançamento do documentário Sant’Ana 200 anos, da revista Bem-vindo a Sant’Ana do Livramento e o Festival de Enogastronomia, que acontecerão na sequência, dia 28 de julho.