Motorista invade preferencial, bate em ônibus e atinge caminhoneta estacionada

Um acidente envolvendo um ônibus, um Palio e uma caminhoneta Sportage ocorreu na tarde desta quarta-feira(27), na rua Daltro Filho, em Alegrete. De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o motorista do Palio não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e alegou que o veículo teria ficado sem freios.

O acidente ocorreu na intersecção entre a Avenida da Integração e a rua Daltro Filho. O motorista do Palio seguiu pela Avenida da Integração em direção à preferencial quando perdeu o controle do veículo sem conseguir acionar os freios. Essa situação fez com que o veículo invadisse a rua Daltro Filho e colidisse na lateral do ônibus que seguia em direção ao Centro. No momento da colisão, o ônibus estava transportando trabalhadores da empresa Marfrig.

Não houve feridos. No entanto, especialmente no Palio, os danos foram de grande monta.