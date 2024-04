Nos braços da mãe, Maria Cecília parte sem medo e sem dor

Maria Cecília Lima dos Santos, de apenas dois anos de idade, faleceu após uma corajosa batalha contra o neuroblastoma, um câncer extremamente agressivo. Sua jornada, marcada por momentos de esperança e desafios, tocou os corações de muitos.

Desde o diagnóstico da doença, Maria Cecília e sua família enfrentaram uma verdadeira maratona de tratamentos médicos. A quimioterapia, aliada à determinação dos pais, representou a linha de frente nessa luta incansável pela vida da pequena guerreira.

Maria Eduarda Nascimento dos Santos Lima, mãe de Maria Cecília, compartilhou: “ela nos deixou nesta madrugada, lutou até os últimos minutos bravamente e descansou nos meus braços sem medo e sem dor. Ela foi muito forte, minha eterna doce Maria Cecília”, expressou, com a voz embargada pela saudade.

Campanhas foram realizadas, buscando arrecadar recursos para custear o tratamento e proporcionar à menina todas as chances possíveis de cura. Embora naturais de São Paulo, eles fixaram residência em Alegrete há alguns meses. O legado de Maria Cecília transcende os limites do tempo e do espaço. As últimas homenagens ocorreram em Santa Maria.

