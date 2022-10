Nos últimos 30 dias, gasolina teve uma redução de até R$ 0,32 centavos em Alegrete

O Procon em Alegrete revelou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. A pesquisa é referente ao mês de setembro, no qual foram visitados 18 estabelecimentos, em razão das reduções de preço que estão acontecendo gradativamente.

De acordo com os números apresentados pelo órgão de defesa do consumidor, o preço médio da gasolina comum no município foi de R$ 5,20. Já o valor médio da gasolina aditivada está sendo encontrado entre R$ 5,19 e R$ 5,49.

Num comparativo com o mês de agosto, a redução no preço médio foi de R$ 0,19 no litro da gasolina comum e de R$ 0,20 na aditivada. Em agosto o maior valor para o litro da gasolina comum era de R$ 5,61 no final de setembro o maior valor de R$ 5,29 (redução de R$ 0,32). Na aditivada o maior valor em agosto era de R$ 5,54 e em setembro foi de R$ 5,34 (redução de R$ 0,20).

Na pesquisa de setembro, o menor valor da comum foi de R$ 5,16 enquanto a aditivada foi encontrada por R$ 5,19. Já o litro mais caro da comum foi de R$ 5,29 e a aditivada R$ 5,49.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio se manteve entre R$ 6,39 e R$ 7,12. No óleo diesel S10, o preço médio oscilou entre R$ 6,44 e R$ 7,12.

O Etanol é encontrado em quatro estabelecimentos, onde o preço se mantém entre R$ 4,75 a R$ 5,19.