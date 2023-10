Nova base1 do SAMU foi entregue em Alegrete

A nova sede foi entregue na presença de autoridades municipais e da saúde neste dia 25. O prédio do serviço da base 1 de remoção em urgências e emergências teve um custo à Prefeitura no valor de 250 mil reais de recursos próprios.

O ato foi acompanhado pela equipe do serviço, da coordenadora Tailise Ribeiro Lemos, que emocionada, lembrou que foi ela que desde o início da implantação do serviço, em 2010, esteve nesta luta para trazer o SAMU para a cidade. A presidente do Conselho de Saúde, professora Aura Fernandes, lembrou das condições precáriass onde eles atendiam e agora recebem um local digno para realizar tão importante trabalho. Heilli Temp, Delegada Regional de Saúde destacou que são esses profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas e enfrentam todas as situações, agindo com a técnica necessária para essa atividade.

Ato de descerramento da placa da sede do SAMU

O vereador Enio Bastos, que representou o Legislativo, elogiou a equipe que são os primeiros a chegar, em qualquer situação, para socorrer as pessoas e merecem uma sede como esta. O vice-prefeito Jesse Trindade, assim como prefeito Márcio Amaral destacaram os esforços da Secretaria de Saúde em buscar fazer esta sede a uma equipe fundamental nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. O prefeito lembrou que, inclusive ele, foi socorrido pelo serviço quando teve uma queda de moto no Caverá e só tem a agradecer ao profissionalismo da equipe.

A obra da base 2 do SAMU próxima ao CIEP, para atender as comunidades daquela região de Alegrete, está em andamento e vai custar, igualmente, mais 250 mil reais e tem previsão de ser entregue no fim deste ano.

