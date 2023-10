Sessão solene aos servidores e descerramento da foto na galeria dos ex-presidentes na Câmara

Enfermeiro perde o dinheiro das compras no caixa do mercado; um dia depois teve uma grande surpresa

Logo cedo, uma mostra fotográfica intitulada “Nossa história, o olhar da memória”. A atividade teve apresentação documentalista de João Cândido e o assessor de imprensa, Paulo Bérquo.

Com o plenário João de Deus Barros Peres repleto de vereadores, servidores e convidados foi feito o descerramento da foto do vereador Anilton Oliveira na galeria Otto Ávila Anhaia (galeria dos ex-presidentes).

O presidente Luciano Belmonte abriu os trabalhos. Coube ao irmão do homenageado quebrar o protocolo. De forma oportuna, Adauto Oliveira, irmão mais velho de Anilton, falou da história da família, do envolvimento político e reconheceu o legado do parlamento na vida das pessoas. Ele reverenciou seu pai, Adauto Maciel, fazendo uma deferência ao momento.

Alegrete completa 192 anos como uma das maiores fronteiras agrícolas do Estado

Com a presença do pai, Adauto, da esposa Regina, dos irmãos Adauto (também ex-presidente da Câmara) e Arildo, filhos e sobrinhos, o parlamentar recordou passagens comoventes da história deste clã alegretense, passando pela sua trajetória profissional e política.

Em suas palavras, o então presidente da Câmara em 2022, contou histórias, agradeceu todos que contribuíram para o trabalho e não poupou elogios à família.

O petista e colorado olhou atento as fotos dos presidentes que já passaram pela Câmara e contou algumas estórias. Sorridente, disse que queria falar mais. Relatou que seu pai, com problema auditivo não poderia ouvi-lo, mas carinhosamente teceu elogios a sua criação e mencionou a importância de seus familiares, que testemunharam a homenagem prestada do legislativo ao homem público.

O descerramento da foto foi de muita emoção. Acompanhado de familiares, Anilton abraçou o pai e, de forma carinhosa, deu um beijo em seu rosto.

A comemoração de 192 anos de instalação do poder legislativo de Alegrete contou com uma apresentação musical. Ainda no final da manhã, uma sessão solene alusiva aos servidores da Câmara foi realizada no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines.

Um dia de reconhecimento, celebração e homenagens ao conjunto de servidores do parlamento alegretense. Foram homenageados os efetivos, a equipe administrativa e as assessorias parlamentares.

Guasqueiro Gabriel Trindade, o Turuno, necessita de doação de sangue urgente

Na sessão, houve apresentação musical a cargo do Espaço Musical Ibaldo e uma comovente homenagem à servidora Vanetes Salbego, que faleceu neste ano.