Nova conselheira tutelar reforça compromisso com a defesa dos direitos de crianças e adolescentes

Suplente do Conselho Tutelar, Geovana conquistou 331 votos durante o processo de escolha dos conselheiros. É formada em Ciências Biológicas e Pedagogia, além de possuir pós-graduação em Educação Especial e Neuropsicopedagogia.

Ao assumir a função, Geovana destaca que seu principal compromisso será trabalhar para garantir a efetiva proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, com atenção especial às situações de risco e vulnerabilidade que atingem famílias da comunidade.

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A nova conselheira também possui envolvimento com o público infantil por meio de um projeto religioso, experiência que, segundo ela, poderá contribuir para o desenvolvimento de seu trabalho junto ao Conselho Tutelar.

Geovana chega à função com a proposta de unir sua formação acadêmica e sua vivência com crianças para atuar na defesa dos direitos da infância e da adolescência, contribuindo para o atendimento e o acompanhamento das famílias que necessitam do apoio da rede de proteção do município.