Nova geração dá mais confiança à seleção brasileira

O sucesso da nova geração brasileira na Europa mudou a cara da seleção. Se antes os comandados de Tite não empolgavam nem passavam segurança aos torcedores, a história agora é diferente. As grandes atuações de Vinícius Jr., Rodrygo, Antony e companhia, em seus clubes, têm feito bem ao Brasil, que viu sua autoconfiança crescer bastante nos últimos meses.



Vinícius Jr. e Rodrygo foram peças fundamentais do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões 2021-2022. O ex-Santos, por exemplo, fez dois gols decisivos no segundo jogo da semifinal, contra o Manchester City, levando a partida para a prorrogação, etapa em que a equipe merengue garantiu a classificação à final.



Já na grande decisão, foi de Vinícius Jr. o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. O ex-Flamengo, que foi para o Real Madrid com apenas 18 anos e sofreu com questionamentos justos e injustos, conseguiu dar a volta por cima e se tornar titular indiscutível da equipe.



Além do sucesso dos dois jogadores merengues, outros nomes, como Antony, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Raphinha, também vêm tendo um ótimo ano na Europa. Essa explosão dos jogadores da nova geração brasileira foi uma surpresa positiva para Tite e para os torcedores, que antes viam apenas em Neymar a esperança do hexa.



Agora, no entanto, o camisa 10 tem muitos parceiros talentosos para “dialogar” em campo. E a vantagem é que eles ainda não são peças tão estudadas pelos adversários, justamente por serem jovens e estarem dando os passos iniciais na Europa – ou em times europeus mais expressivos.



Dessa forma, o Brasil tem tudo para montar um time muito forte e chegar longe na Copa do Mundo. É claro que a jornada no Catar não será fácil, uma vez que há um enorme equilíbrio entre as principais equipes.

As casas de apostas, por exemplo, apontam sete seleções como as favoritas ao título: Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Portugal – não necessariamente nesta ordem. Isso dá uma ideia de quão acirrada será a disputa.



Caberá a Tite a missão de montar um time competitivo, introduzindo os jovens jogadores em uma base formada por nomes experientes, como o próprio Neymar. Alisson, Thiago Silva e Casemiro são outros jogadores experientes que poderão dar o respaldo necessários para que a garotada consiga apresentar seu melhor futebol. Uma coisa é certa: este deve ser o time mais empolgante que o Brasil leva para uma Copa do Mundo em muitos anos. Veremos até onde a seleção poderá chegar.