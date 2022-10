Veículo, com placas de Alegrete, pega fogo e é abandonado na RSC 377

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No final da tarde deste sábado(8), um veículo pegou fogo na RSC 377, KM 328, no trecho entre Manoel Viana e São Francisco de Assis.

Até o momento, informações dão conta que se trata de um jeep cherokee, com placas de Alegrete. O veículo é de uma empresa, contudo, não há pessoas no local, e preliminarmente, não houve vítimas.

Vídeo mostra Saveiro colidir em veículo estacionado e tombar na Tiaraju

Desta forma, o motorista teria abandonado o jeep, que ficou completamente destruído.

Os Bombeiros foram acionados para que ocorra o resfriamento e posteriormente seja feita a remoção do veículo por meio do guincho do Detran.

O sinistro ocorreu cerca de 12 km depois de Manoel Viana sentido São Francisco de Assis.

Foto enviada por grupo de notícias