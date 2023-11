Mostra Ser Mulher vai levar 300 trabalhos à Praça Getúlio Vargas

Mostra Interdisciplinar – Ser Mulher destaca o protagonismo feminino em evento educacional.

Na próxima terça-feira, 20 de novembro de 2023, a comunidade escolar se reunirá na praça Getúlio Vargas para celebrar a 2ª edição da Mostra Interdisciplinar – Ser Mulher. O evento, que conta com a participação ativa dos alunos do ensino fundamental – anos iniciais, ensino fundamental – anos finais e ensino médio, reúne mais de 300 trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Sob a orientação dedicada dos professores, os estudantes engajaram-se em todas as etapas do projeto, desde a pesquisa até a apresentação final. A proposta da mostra é destacar as valiosas contribuições das mulheres ao longo da história, proporcionando uma oportunidade única para educar e inspirar a comunidade escolar.

A abordagem interdisciplinar permite a exploração de diversas temáticas, incluindo Ciência e Tecnologia, Arte e Literatura, Política e Ativismo, Educação e Pedagogia, Negócios e Empreendedorismo, entre outras. A diversidade de assuntos reflete a amplitude do impacto das mulheres em diferentes campos ao longo dos anos.

A Mostra Interdisciplinar – Ser Mulher transcende a simples exposição de trabalhos, transformando-se em uma celebração vibrante das conquistas e contribuições das mulheres em diversas esferas da sociedade. Este evento não apenas reconhece o papel fundamental desempenhado por mulheres ao longo da história, mas também serve como uma poderosa ferramenta de iniciação à pesquisa para os educandos.

O evento acontecerá das 8h30 às 11h30 e oferecerá à comunidade a oportunidade de vivenciar de perto o resultado do esforço e dedicação dos alunos, além de promover reflexões sobre a importância do reconhecimento e valorização do papel das mulheres na construção da sociedade. A Mostra Interdisciplinar – Ser Mulher é uma iniciativa educacional que vai além das salas de aula, impactando positivamente a formação dos alunos e a conscientização da comunidade sobre a relevância do protagonismo feminino.