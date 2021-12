Canudos reforma sede nos 50 anos da Verde e Branco

Share on Email

2021 foi o ano do cinquentenário da Escola de Samba Unidos dos Canudos, a Verde e Branco, conhecida como A Mais Querida. Na noite do dia 14, o vereador João Leivas realizou com os demais colegas uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Escola.

A atual presidente, Ilva Borba Goulart, fala que mesmo na pandemia não pararam de trabalhar derrubando o mito de que o pessoal de escola de samba não faz nada. -Estamos quase terminando a reforma do prédio da sede da escola. Fizemos promoções nas casas de canudenses, nos viramos e conseguimos, diz.

50 anos dos Canudos

Ela lembra que há anos a professora e ex -vereadora Leoni Caldeira disse: vocês vão deixar cair? Solicitou doações e junto com irmã Leni ( in memoriam) mandou o material para o telhado. Conta que aquela atitude deu um ânimo para que fossem atrás de recursos para mão de obra e outros gastos.

Os Canudos como as demais escolas de samba são a representação popular de nossa cultura, o Carnaval, destaca Ilva Goulart, que lembra de outros canaudenses que a precederam, como Tio Deco, Darci Cruz e outros apaixonados por Carnaval na primeira sede às margens do Ibirapuitã.

50 anos da Unidos dos Canudos

Chegar aos 50 anos de uma entidade cultural que congrega famílias, pessoas de todas as idades é saber que temos que dar espaço ao Carnaval e outros eventos culturais como o Dança Alegre, porque isso emprega pessoas e movimenta a economia, afirma a presidente dos Canudos.

Assim que a sede estiver reformada eles objetivam retomar um grande projeto social e cultural- o Canudos Amanhã que acolhia crianças do bairro com aulas de esportes e lazer à comunidade.