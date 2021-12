Novo Adjunto de Comando assume no 10º Batalhão Logístico

O 10° Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, está com novo Adjunto de Comando.

A solenidade de transmissão no cargo do Batalhão contou com as presenças dos Comandantes do 10° B Log, 2ª Cia E Cmb Mec, o S Cmt da 12ª Cia Com Mec, além dos Adjuntos de Comando das OM das Guarnições de Alegrete, Uruguaiana e Quaraí ( 2ª Bda C Mec, 6° RCB, 12° BE Cmb Bld, 22° GAC AP, 5° RC Mec e 8° RC Mec).

Solenidade foi prestigiada por comandantes das unidades militares

O Vereador Moisés Fontoura, Vice-Presidente da Câmara esteve presente e demais convidados. O cargo que era desempenhado pelo 2° Tenente QAO Radtke, primeiro Adjunto de Comando do “10 de Ouro”, nos anos de 2019 a 2021; foi transmitido ao Subtenente MB Marcos Corrêa.

Subtenente Marcos Côrrea (à direita), assumiu o cargo de adjunto

O oficial desempenhará a nobre função no biênio 2022/2023. Ao final da formatura, a tropa desfilou em continência ao Comandante do 10° B Log Cel. Wilson André, e em homenagem aos Adjuntos de Comando sucedido e sucessor.

Cel. Wilson André entregou homenagem ao oficial Radtke na despedida do cargo

Fotos e Fonte: 10º BLOG