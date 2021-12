Moradora de condomínio é agredida ao atender à porta do apartamento

Segundo informações da ocorrência, a vítima de 28 anos disse que abriu a porta do apartamento pensando se tratar de uma amiga que iria até o local, contudo, foi surpreendida pela acusada que estava acompanhada de mais uma mulher e um homem.

As duas mulheres investiram contra a vítima a agredindo com com socos, tapas e puxões de cabelo, enquanto o indivíduo estaria filmando com o celular. A acusada, durante as agressões afirmava que a vítima teria, de forma proposital, vazado imagens de uma outra desavença que também culminou em agressões físicas, entre elas, em frente ao condomínio onde ambas residem, na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

A vítima ficou com lesões e ferimentos na boca e no rosto. Por esse motivo, destacou o interesse em representar criminalmente contra a acusada. As agressões ocorreram em frente ao apartamento da vítima durante a tarde do dia 14.

Uma das mulheres é moradora do mesmo condomínio, já a outra seria do bairro Airton Senna. Não havia mais informações sobre o homem que fez o registro com o celular.