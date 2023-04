Rodada de terça do Citadino registra 18 gols em quatro jogos

O Campeonato Citadino de Futsal decolou. A 2ª rodada foi realizada na fria noite de terça-feira (18). O ginásio da Arena Esporte e Lazer recebeu 4 jogos, sendo dois pela 3ª Divisão e mais duas partidas válidas pela Divisão de Acesso.

Na primeira disputa o Aimoré venceu por 5 a 2 o Futsal Brasil em confronto pela Série B. Alan Moura (1), Lucas Stefano e Thales Fagundes marcaram cada um, dois gols na boa vitória do Aimoré. O Futsal Brasil descontou com Anderson e Thales Barbosa.

O segundo jogo da rodada de terça foi entre AFFA e Center Fhotos, onde a AFFA atropelou o adversário com uma goleada de 6 a 0. Evandro (1), João Maia (1), Rafael Nunes (2) e Uarllen Morales (2), balançaram a rede na vitória da AFFA na estreia pela 3ª Divisão.

No outro jogo da Divisão de Acesso, a ASSAD superou o CAID por 3 a 0. Os gols da ASSAD foram anotados por Bruno Soares, Filipe Freitas e Luan de Lima, que confirmaram os três primeiros pontos da equipe que busca o acesso a divisão principal do futsal alegretense em 2024.

Fechando a rodada 2, na Arena um jogo amplamente equilibrado entre Raça e Venelle F.C. A partida pela 3ª Divisão do futsal de Alegrete encerrou empatada em 1 a 1. Pelo novato time do Venelle, o atleta Eduardo de Freitas marcou e no Raça, Robson Lencina anotou no primeiro empate da competição.

O Citadino dá uma pausa agora em virtude do feriadão de Tiradentes e retorna no dia 25 (terça-feira), com três jogos, um de cada divisão. Confira a 3ª rodada:

Fotos: Roger Severo