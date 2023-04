Em Brasília, Câmara assina acordo de cooperação técnica com o Senado Federal

O encontro em Brasília ocorreu em uma série de agendas que os parlamentares alegretenses cumpriram durante a semana na Capital Federal. Acompanharam o importante ato, o presidente da Escola do Legislativo, vereador Anilton Oliveira, e o secretário da mesa diretora, vereador Moisés Fontoura.

Diminuição de alunos nas engenharias da Unipampa: vários fatores contribuem para essa redução

O acordo firmado na sede da Escola do Legislativo do Senado Federal, prevê a utilização do Sistema Interlegis, Programa do Senado Federal para modernização, integração e transparência do legislativo brasileiro, e outros programas do Instituto Brasileiro Legislativo, e vem para contribuir e ampliar a atuação da Escola e aprimorar ainda mais o funcionamento da Câmara. O responsável pela assinatura do convênio, foi o chefe do Programa, Cláudio Morei.

Vizinhos e bombeiros combatem incêndio em casa na Rua Dos Andradas

A Escola do Legislativo vem promovendo cursos, palestras, seminários e atividades culturais, buscando ampliar a troca de informações e aprimorando a atuação de servidores e vereadores, além de contribuir para o saber político da população em geral, cumprindo seu lema “educando para a cidadania”.

Violência doméstica| Mulher é ameaçada com martelo durante discussão com o companheiro

O presidente Luciano Belmonte e os vereadores Anilton Oliveira e Moisés Fontoura cumpriram esta semana extensa agenda na Capital Federal, visitando Ministérios, gabinetes de deputados com atuação na região, encaminhando demandas e articulando ações em benefício do Município.

Solicitação de médico perito para Alegrete

O presidente da Câmara Municipal, Luciano Belmonte, o vereador Anilton Oliveira e o vereador Moisés Fontoura estiveram no Ministério da Previdência, quando foram recebidos pelo Dr. Burca, chefe do Regime Geral de Previdência Social, quando foi entregue Requerimento e Abaixo-Assinado solicitando o médico perito para a Agência local do INSS. Este documento foi uma ação do vereador Belmonte, numa luta de anos por médico perito em Alegrete.

Regras Previdenciárias

Durante a reunião, foi acordado que será enviada Moção pela Câmara de Alegrete postulando alterações nas regras previdenciárias, principalmente no que tange a pensões por morte e tempo de contribuição e tempo de serviço para Aposentadoria.

Fotos: assessoria de imprensa CMA